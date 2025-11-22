Лидеры G20 без США приняли итоговую декларацию саммита

Ранее Трамп отменил участие делегации страны в мероприятии, так как в Южной Африке, по его словам, «убивают африканеров». Вашингтон выступил и против продвижения ориентированной на Глобальный Юг повестки ЮАР, например, против инициатив по финансированию борьбы с изменением климата. На саммит в Йоханнесбург также не приехали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.