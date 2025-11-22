Лидеры G20 без США приняли итоговую декларацию саммита
Лидеры «группы двадцати» (G20) приняли на саммите в ЮАР декларацию, разработанную без участия США. Документ содержит формулировки, которые не поддерживают американские власти, пишет Reuters.
Декларация «не подлежит пересмотру», заявил журналистам пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафосы. Ранее он заявил о достижении «подавляющего консенсуса» по декларации саммита, отмечает агентство.
По словам четырех источников Reuters, представители G20 без участия США подготовили проект декларации лидеров. В документе, как отмечается, использованы формулировки, которые давно не нравились администрации президента США Дональда Трампа.
«Подчеркивалась серьезность проблемы изменения климата и необходимость лучшей адаптации к ней, ставились амбициозные цели по развитию возобновляемой энергетики и отмечался непосильный уровень обслуживания долга, который испытывают бедные страны», – говорится в материале.
Упоминание темы изменения климата было «оскорбительным» для Трампа, а официальные лица США заявили, что будут против наличия этого вопроса в декларации, пишет агентство.
Ранее Трамп отменил участие делегации страны в мероприятии, так как в Южной Африке, по его словам, «убивают африканеров». Вашингтон выступил и против продвижения ориентированной на Глобальный Юг повестки ЮАР, например, против инициатив по финансированию борьбы с изменением климата. На саммит в Йоханнесбург также не приехали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.