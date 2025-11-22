Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лидеры G20 без США приняли итоговую декларацию саммита

Ведомости

Лидеры «группы двадцати» (G20) приняли на саммите в ЮАР декларацию, разработанную без участия США. Документ содержит формулировки, которые не поддерживают американские власти, пишет Reuters. 

Декларация «не подлежит пересмотру», заявил журналистам пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафосы. Ранее он заявил о достижении «подавляющего консенсуса» по декларации саммита, отмечает агентство. 

По словам четырех источников Reuters, представители G20 без участия США подготовили проект декларации лидеров. В документе, как отмечается, использованы формулировки, которые давно не нравились администрации президента США Дональда Трампа.

Почему США игнорируют саммиты G20 и по изменению климата

Политика / Международные новости

«Подчеркивалась серьезность проблемы изменения климата и необходимость лучшей адаптации к ней, ставились амбициозные цели по развитию возобновляемой энергетики и отмечался непосильный уровень обслуживания долга, который испытывают бедные страны», – говорится в материале. 

Упоминание темы изменения климата было «оскорбительным» для Трампа, а официальные лица США заявили, что будут против наличия этого вопроса в декларации, пишет агентство.

Ранее Трамп отменил участие делегации страны в мероприятии, так как в Южной Африке, по его словам, «убивают африканеров». Вашингтон выступил и против продвижения ориентированной на Глобальный Юг повестки ЮАР, например, против инициатив по финансированию борьбы с изменением климата. На саммит в Йоханнесбург также не приехали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте