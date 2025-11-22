Глава Евросовета анонсировал спецсаммит по урегулированию на Украине

Глава Евросовета анонсировал спецсаммит по урегулированию на УкраинеОн пройдет 24 ноября в Анголе
Глава Евросовета Антониу Кошта направил приглашения лидерам всех стран ЕС на спецсаммит ЕС по урегулированию конфликта России и Украины 24 ноября. Об этом он сообщил в X.
«Я пригласил всех 27 лидеров ЕС на специальную встречу по Украине в рамках саммита ЕС – Африканский союз в Луанде (Ангола) в понедельник», – написал он.
Кошта встретился с европейскими лидерами в рамках саммита G20, проходящего в Йоханнесбурге.
Мероприятие объявлено на фоне публикации плана США по завершению российско-украинского конфликта. План состоит из 28 пунктов, куда входит передача территорий России, гарантии безопасности для Украины и частичное снятие санкций с Москвы.
Россия и Украина подтвердили получение плана. Москва выразила готовность обсуждать документ, Киев намерен провести внутреннее обсуждение пунктов и консультации с союзниками.