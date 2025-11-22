Силы ПВО уничтожили девять беспилотников над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили девять украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
С 12:00 до 18:00 мск восемь беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области. Еще один БПЛА был перехвачен над Курской областью.
Утром 22 ноября силы ПВО уничтожили шесть дронов над Крымом, отчиталось Минобороны.
Ночью средства ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА. Минобороны сообщило, что дроны были сбиты над Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областями, а также над полуостровом Крым.