Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО уничтожили девять беспилотников над Россией

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили девять украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 12:00 до 18:00 мск восемь беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области. Еще один БПЛА был перехвачен над Курской областью. 

Утром 22 ноября силы ПВО уничтожили шесть дронов над Крымом, отчиталось Минобороны. 

Ночью средства ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА. Минобороны сообщило, что дроны были сбиты над Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областями, а также над полуостровом Крым.