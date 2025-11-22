Нетаньяху заявил о ликвидации пятерых командиров «Хамаса»
Израильская армия ликвидировала пять командиров палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, передает ТАСС.
Удары стали ответом на предполагаемое нарушение режима прекращения огня со стороны «Хамаса». Премьер-министр Израиля заявил, что страна полностью соблюдает режим прекращения огня, в то время как «Хамас» – нет.
«В течение всего периода прекращения огня десятки террористов “Хамаса” пересекли линию израильских позиций, чтобы атаковать израильские войска», – утверждает Нетаньяху.
По данным Axios, США поддерживали удары израильской армии по сектору Газа 22 ноября в качестве ответных мер на нарушение прекращения огня со стороны «Хамаса».
13 октября президент США Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен был отпустить 2000 палестинских заключенных. После этого стороны неоднократно нарушали перемирие.