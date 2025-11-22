Стармер поговорил с Зеленским, а затем с Трампом по Украине

По словам пресс-секретаря Стармера, он сообщил ему о своем разговоре с Зеленским, и два лидера договорились, что 23 ноября в Женеве их команды будут совместно работать над мирным планом из 28 пунктов. Стармер и Трамп также договорились снова поговорить в этот день.