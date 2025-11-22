Стармер поговорил с Зеленским, а затем с Трампом по Украине
Британский премьер Кир Стармер поговорил с американским президентом Дональдом Трампом по предложенному США мирному плану по Украине, передает Sky News.
Перед этим Стармер пообщался с украинским президентом Владимиром Зеленским. В сообщении в Telegram Зеленский написал: «У нас был долгий разговор, мы обсудили множество нюансов дипломатической работы по планированию мирного процесса».
Зеленский добавил, что 23 ноября в Швейцарии по данным предложениям от США будут работать советники из обеих стран, а также Франции и Германии.
Затем премьер-министр Великобритании поговорил с Трампом.
По словам пресс-секретаря Стармера, он сообщил ему о своем разговоре с Зеленским, и два лидера договорились, что 23 ноября в Женеве их команды будут совместно работать над мирным планом из 28 пунктов. Стармер и Трамп также договорились снова поговорить в этот день.
По данным СМИ, предложенный США план по украинскому урегулированию разработали спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, Ключевые пункты соглашения соответствуют ранее заявленным российской стороной.