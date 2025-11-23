Российские системы ПВО уничтожили 75 украинских дронов за ночь
В ночь на 23 ноября дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 75 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов сбито над акваторией Черного моря (36 единиц) и над территорией Республики Крым (10 единиц), сообщило Минобороны.
В Брянской области уничтожено девять БПЛА, в Воронежской области – семь, в Краснодарском крае – четыре беспилотника. Еще три дрона сбито в небе над Смоленской областью.
Над Московским регионом перехвачено два беспилотника, аналогичное количество – над Белгородской областью. По одному БПЛА уничтожено над территориями Калужской и Рязанской областей. Все воздушные цели своевременно обнаружены и нейтрализованы.
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и отправление воздушных судов в аэропортах Жуковского («Раменское») и Нижнего Новгорода («Стригино»). В аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля также сохраняются временные ограничения на полеты.