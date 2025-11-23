Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российские системы ПВО уничтожили 75 украинских дронов за ночь

Ведомости

В ночь на 23 ноября дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 75 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов сбито над акваторией Черного моря (36 единиц) и над территорией Республики Крым (10 единиц), сообщило Минобороны.

В Брянской области уничтожено девять БПЛА, в Воронежской области – семь, в Краснодарском крае – четыре беспилотника. Еще три дрона сбито в небе над Смоленской областью.

Над Московским регионом перехвачено два беспилотника, аналогичное количество – над Белгородской областью. По одному БПЛА уничтожено над территориями Калужской и Рязанской областей. Все воздушные цели своевременно обнаружены и нейтрализованы.

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и отправление воздушных судов в аэропортах Жуковского («Раменское») и Нижнего Новгорода («Стригино»). В аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля также сохраняются временные ограничения на полеты.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте