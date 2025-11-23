Газета
Главная / Политика /

Reuters: почти 200 000 украинцев в США могут потерять легальный статус

Ведомости

Почти 200 000 уехавших в США оказались в правовой неопределенности из-за иммиграционных мер президента Дональда Трампа, пишет Reuters. Его администрация приостановила рассмотрение заявок и продление украинской гуманитарной программы еще в январе, затем процесс возобновился, но идет медленно. 

Запущенная еще при экс-президенте Джо Байдене программа позволила перебраться в США около 260 000 украинцам. Согласно внутренним данным правительства США, из-за задержек, допущенных администрацией Трампа в рассмотрении гуманитарной программы, по состоянию на 31 марта почти 200 000 человек рисковали потерять свой легальный статус.

Источники агентства в иммиграционной службе сообщили, что украинцев в ожидании решения о продлении пребывания в США могут потенциально могут арестовать федеральные иммиграционные власти.

WSJ: украинские беженцы в США начали терять легальный статус

Политика / Международные новости

По данным Reuters, из-за задержек с продлением разрешений украинца теряют работу. Среди людей, с которыми поговорило агентство, были технические специалисты, воспитатель детского сада, финансовый консультант, дизайнер интерьеров и студент колледжа. 

Трамп в марте заявил, что рассматривает возможность полной отмены правового статуса украинцев. В итоге программа не была закрыта, и в мае федеральный судья постановил возобновить рассмотрение заявлений на продление. По данным Reuters, с тех пор иммиграционные власти США обработали лишь 1900 заявлений на продление виз украинцев и граждан других стран.

Шесть из 24 украинцев, опрошенных Reuters, уже покинули США. Такое решение они приняли, чтобы не оказаться в иммиграционной тюрьме или быть высланными в Латинскую Америку или Африку.

