Reuters: почти 200 000 украинцев в США могут потерять легальный статус
Почти 200 000 уехавших в США оказались в правовой неопределенности из-за иммиграционных мер президента Дональда Трампа, пишет Reuters. Его администрация приостановила рассмотрение заявок и продление украинской гуманитарной программы еще в январе, затем процесс возобновился, но идет медленно.
Запущенная еще при экс-президенте Джо Байдене программа позволила перебраться в США около 260 000 украинцам. Согласно внутренним данным правительства США, из-за задержек, допущенных администрацией Трампа в рассмотрении гуманитарной программы, по состоянию на 31 марта почти 200 000 человек рисковали потерять свой легальный статус.
Источники агентства в иммиграционной службе сообщили, что украинцев в ожидании решения о продлении пребывания в США могут потенциально могут арестовать федеральные иммиграционные власти.
По данным Reuters, из-за задержек с продлением разрешений украинца теряют работу. Среди людей, с которыми поговорило агентство, были технические специалисты, воспитатель детского сада, финансовый консультант, дизайнер интерьеров и студент колледжа.
Трамп в марте заявил, что рассматривает возможность полной отмены правового статуса украинцев. В итоге программа не была закрыта, и в мае федеральный судья постановил возобновить рассмотрение заявлений на продление. По данным Reuters, с тех пор иммиграционные власти США обработали лишь 1900 заявлений на продление виз украинцев и граждан других стран.
Шесть из 24 украинцев, опрошенных Reuters, уже покинули США. Такое решение они приняли, чтобы не оказаться в иммиграционной тюрьме или быть высланными в Латинскую Америку или Африку.