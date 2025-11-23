Reuters: почти 200 000 украинцев в США могут потерять легальный статус

Трамп в марте заявил, что рассматривает возможность полной отмены правового статуса украинцев. В итоге программа не была закрыта, и в мае федеральный судья постановил возобновить рассмотрение заявлений на продление. По данным Reuters, с тех пор иммиграционные власти США обработали лишь 1900 заявлений на продление виз украинцев и граждан других стран.