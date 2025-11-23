Кириенко назвал роль наблюдателей ключевой для прозрачности выборов
Наблюдатели выполняют ключевую роль в обеспечении прозрачности проводимых выборов в России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Обращение Кириенко адресовано участникам Всероссийского конгресса наблюдателей, его зачитал замначальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.
Общественное наблюдение, как указал замглавы администрации президента, является важным условием доверия людей к выборам. Работа наблюдателей позволяет «объективно и непредвзято оценить состязательность кандидатов и политических партий» и гарантировать, что выборные должности и депутатские мандаты замещаются «исключительно в соответствии с волеизъявлением избирателей», подчеркнул он.
«Общественные наблюдатели выполняют ключевую роль в обеспечении прозрачности и высокой планки качества проводимых выборов», – отметил Кириенко.
Он также призвал оценить накопленный опыт общественного наблюдения и определить перспективные направления совершенствования инфраструктуры и технологий работы обеспечению контроля и наблюдения за выборами.
В выборах 2025 г. принимало участие свыше 149 000 наблюдателей, сообщала по итогам ЕДГ председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. По ее словам, больше 64 000 из них были назначены политическими партиями, более 28 000 присутствовали непосредственно от кандидатов, свыше 57 000 представляли общественные палаты. По итогам кампании Памфилова говорила, что комиссия «точно не ожидает, что [выборы в Госдуму 2026 г.] будут простыми».
Член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод говорил в ходе подведения итогов по наблюдению за единым днем голосования 2025 г., что кадровый резерв из десятков тысяч подготовленных наблюдателей и методологическая база создают основу «для масштабирования системы с целью обеспечения тотального контроля на выборах федерального уровня».