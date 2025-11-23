Кириенко назвал роль наблюдателей ключевой для прозрачности выборов

В выборах 2025 г. принимало участие свыше 149 000 наблюдателей, сообщала по итогам ЕДГ председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. По ее словам, больше 64 000 из них были назначены политическими партиями, более 28 000 присутствовали непосредственно от кандидатов, свыше 57 000 представляли общественные палаты. По итогам кампании Памфилова говорила, что комиссия «точно не ожидает, что [выборы в Госдуму 2026 г.] будут простыми».