ВС России взяли под контроль села Тихое и Отрадное в Днепропетровской области

21 ноября стало известно об установлении контроля над селом Радостное в Днепропетровской области. Минобороны сообщало, что за неделю подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. ВС РФ заняли населенные пункты Гай и Нечаевка в Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое Запорожской области.