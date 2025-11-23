Газета
Главная / Политика /

ВС России взяли под контроль села Тихое и Отрадное в Днепропетровской области

Ведомости

Российские войска взяли под свой контроль два населенных пункта Днепропетровской области Украины, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Российская армия заняла села Тихое и Отрадное, говорится в сообщении оборонного ведомства. Это произошло в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток».

21 ноября стало известно об установлении контроля над селом Радостное в Днепропетровской области. Минобороны сообщало, что за неделю подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. ВС РФ заняли населенные пункты Гай и Нечаевка в Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое Запорожской области.

