Российские военные уничтожили на Украине ЗРК С-300
Российские силы в ходе спецоперации на Украине уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 и поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры республики, которые используются в интересах ее вооруженных сил. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Для ударов российская армия задействовала авиацию, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерию, говорится в сообщении оборонного ведомства. ВС РФ также поразили пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 148 районах.
Кроме того, за последние сутки средства ПВО сбили управляемую авиабомбу, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 140 БПЛА самолетного типа.
ВС РФ днем ранее нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры республики, сообщало Минобороны. Украинское минэнерго сообщило на этой неделе, что сейчас в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции (ТЭС и ГЭС).