Премьер Канады: мир может добиться прогресса по ряду вопросов и без США
Мир может добиться прогресса по целому ряду вопросов без участия США. Консенсус, достигнутый на встрече лидеров G20 в Йоханнесбурге, имеет вес, несмотря на бойкот со стороны администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, передает Bloomberg.
Карни уточнил, что проведет разговор с Трампом, «когда это будет важно».
«У меня сейчас нет острых вопросов для обсуждения с президентом. Когда Америка захочет вернуться и обсудить вопросы торговли, мы проведем эти обсуждения», – подчеркнул канадский премьер.
Саммит G20 проходит в ЮАР с 22 по 23 ноября. От участия в нем в 2025 г. отказались Трамп, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Президент США также отменил участие в саммите американской делегации во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, так как «в Южной Африке убивают африканеров».
22 ноября лидеры европейских стран, Канады и Японии заявили на саммите G20, что мирный план США по Украине требует «доработки». Согласно заявлению, односторонний план Вашингтона по прекращению боев «является основой, требующей доработки». Страны отметили, что придерживаются «принципа недопустимости изменения границ силой» и обеспокоены предлагаемыми ограничениями вооруженных сил Украины. По их мнению, это сделает Киев уязвимым для будущих нападений.