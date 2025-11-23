Премьер Канады: мир может добиться прогресса по ряду вопросов и без США

Саммит G20 проходит в ЮАР с 22 по 23 ноября. От участия в нем в 2025 г. отказались Трамп, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Президент США также отменил участие в саммите американской делегации во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, так как «в Южной Африке убивают африканеров».