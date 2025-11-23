WP: Уиткофф может сообщить об итогах переговоров с Украиной в Женеве Путину

Цель переговоров в Швейцарии – согласование формулировок перед предстоящей встречей Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, писал CNN. Министр армии США Дэниел Дрисколл уже прибыл в Женеву. С украинской стороны участие принимают руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак (он же возглавляет делегацию), глава ГУР Кирилл Буданов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, а также его заместитель Евгений Острянский.