WP: Уиткофф может сообщить об итогах переговоров с Украиной в Женеве Путину

Ведомости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в случае успешных переговоров с украинской делегацией в Женеве может затем представить их итоги российским властям, пишет The Washington Post (WP).

Газета напоминает, что госсекретарь Марко Рубио и Уиткофф должны были вылететь в Женеву для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Если он согласится на формат переговоров, Уиткофф затем представит их президенту России Владимиру Путину, хотя, вероятно, не сразу», – пишет WP.

Цель переговоров в Швейцарии – согласование формулировок перед предстоящей встречей Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, писал CNN. Министр армии США Дэниел Дрисколл уже прибыл в Женеву. С украинской стороны участие принимают руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак (он же возглавляет делегацию), глава ГУР Кирилл Буданов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, а также его заместитель Евгений Острянский.

