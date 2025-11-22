Газета
CNN: на переговорах с Украиной в Женеве будут Рубио и Уиткофф

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф примут участие в переговорах в Женеве 23 ноября, посвященных урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил CNN со ссылкой на американского чиновника. 

Цель переговоров – согласование формулировок перед предстоящей встречей президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Министр армии США Дэниел Дрисколл уже прибыл в Женеву. Он возглавляет команду, которая будет обсуждать возможные направления к миру, говорится в сообщении.

Что вошло в план США по завершению украинского конфликта

Политика / Международные отношения

На переговоры с Вашингтоном в Швейцарию отправятся руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак (он же возглавляет делегацию), глава ГУР Кирилл Буданов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, а также его заместитель Евгений Острянский.

21 ноября СМИ опубликовали проект 28-пунктного мирного договора России и Украины. В план входит передача территорий России, гарантии безопасности для Украины и частичное снятие санкций с Москвы.

Зеленский записал видеообращение к нации по поводу проекта. Украинский лидер подчеркнул, что Киеву предстоит сложный выбор, и заявил, что следующая неделя будет «очень непростой» для Украины. Российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москва готова обсуждать документ.

