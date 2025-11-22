CNN: на переговорах с Украиной в Женеве будут Рубио и Уиткофф

На переговоры с Вашингтоном в Швейцарию отправятся руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак (он же возглавляет делегацию), глава ГУР Кирилл Буданов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, а также его заместитель Евгений Острянский.