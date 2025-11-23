В Нигерии 50 похищенных школьников смогли сбежать из плена боевиков

22 ноября Associated Press писало, что боевики похитили более 300 учеников и 12 учителей при нападении на католическую школу Святой Марии. Похищение школьников в отдаленной общине Папири произошло через четыре дня после того, как 25 учеников были захвачены при схожих обстоятельствах в городе Мага штата Кебби. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.