В Нигерии 50 похищенных школьников смогли сбежать из плена боевиков
В Нигерии 50 учеников католической школы Святой Марии в штате Нигер смогли сбежать из плена после нападения вооруженных боевиков. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Христианскую ассоциацию Нигерии.
Сбежавшие школьники сейчас воссоединились со своими семьями. В плену у боевиков остаются 253 ребенка и 12 учителей.
22 ноября Associated Press писало, что боевики похитили более 300 учеников и 12 учителей при нападении на католическую школу Святой Марии. Похищение школьников в отдаленной общине Папири произошло через четыре дня после того, как 25 учеников были захвачены при схожих обстоятельствах в городе Мага штата Кебби. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
В прошлом похищения совершала местная террористическая группировка «Боко Харам». В 2014 г. она похитила 276 школьниц из Чибока и привлекла внимание всего мира. Четыре года спустя «Боко Харам» осуществила похищение 110 студенток колледжа в штате Йобе на северо-востоке Нигерии.
Вооруженные группировки рассматривают школы в качестве «стратегических» целей для привлечения большего внимания. Для похищений они могут сотрудничать с бандитами, мотивом которых являются деньги. По данным агентства, в последнее время учебные учреждения стали для них «популярной целью».