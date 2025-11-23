Газета
Политика

Аэропорт Вильнюса закрыли после обнаружения воздушных шаров

Ведомости

Международный аэропорт Вильнюса закрыли после появления воздушных шаров, предположительно запущенных контрабандистами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр управления кризисами Литвы.

Работа воздушной гавани была приостановлена в 18:55 по местному времени (19:55 мск). Предполагается, что аэропорт не будет принимать и выпускать авиарейсы в течение трех часов.

Аэропорт Вильнюса в последние месяцы уже несколько раз приостанавливал работу, когда в его зоне обнаруживали воздушные шары с контрабандными сигаретами из Белоруссии.

Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией

Политика / Международные новости

На этом фоне Литва приняла решение закрыть сухопутную границу с Белоруссией, прекратив работу последних пунктов пропуска, из-за чего многие фуры литовских компаний застряли на белорусской территории.

29 октября министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратовичюс объявил о закрытии автомобильной границы с Белоруссией до 30 ноября. Литовская сторона обвинила Минск в контрабанде. В том числе в незаконном запуске воздушных шаров, которые приводили к ограничению работы аэропортов.

Изначально планировалось, что мера будет действовать в течение месяца. Однако 19 ноября президент Литвы Гитанас Науседа выступил за досрочное открытие погранпунктов, указав, что Вильнюс должен «сохранить рычаг давления». Уже 20 ноября движение возобновилось на двух пунктах пропуска.

