Аэропорт Вильнюса закрыли после обнаружения воздушных шаров

29 октября министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратовичюс объявил о закрытии автомобильной границы с Белоруссией до 30 ноября. Литовская сторона обвинила Минск в контрабанде. В том числе в незаконном запуске воздушных шаров, которые приводили к ограничению работы аэропортов.