ФБР расследует взлом базы данных контрагента крупнейших банков США

SitusAMC сообщила в заявлении в субботу, что взлом был выявлен 12 ноября, компания вместе с экспертами и правоохранительными органами оценивает масштабы и последствия утечки. По утверждению компании, последствия взлома «в настоящее время локализованы», кибератака не затронула работоспособность систем и не была связана с вирусами-вымогателями.