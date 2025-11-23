ФБР расследует взлом базы данных контрагента крупнейших банков США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США, крупнейшие американские банки и ипотечные кредиторы оценивают последствия взлома технологического поставщика для участников рынка финансирования недвижимости, компании SitusAMC Group Holdings. По данным компании, хакеры получили доступ к ее системам и похитили данные клиентов, передает Bloomberg.
SitusAMC сообщила в заявлении в субботу, что взлом был выявлен 12 ноября, компания вместе с экспертами и правоохранительными органами оценивает масштабы и последствия утечки. По утверждению компании, последствия взлома «в настоящее время локализованы», кибератака не затронула работоспособность систем и не была связана с вирусами-вымогателями.
Среди пострадавших клиентов, получивших уведомления, значатся такие банки, как JPMorgan Chase и Citigroup. Их представители не ответили агентству на вопрос о степени нанесенного ущерба.
Представитель ФБР в своем заявлении подтвердил осведомленность о киберинциденте с участием поставщика услуг для финансового сектора. В бюро отметили, что какого-либо воздействия на операционную деятельность банков выявлено не было.
Генеральный директор SitusAMC Майкл Франко заявил, что утечка локализована. Компания уведомила всех своих клиентов в сегменте жилищной ипотеки о потенциальной угрозе и продолжает анализ характера похищенных данных, предоставляя информацию клиентам по мере продвижения расследования.