Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ФБР расследует взлом базы данных контрагента крупнейших банков США

Ведомости

Федеральное бюро расследований (ФБР) США, крупнейшие американские банки и ипотечные кредиторы оценивают последствия взлома технологического поставщика для участников рынка финансирования недвижимости, компании SitusAMC Group Holdings. По данным компании, хакеры получили доступ к ее системам и похитили данные клиентов, передает Bloomberg.

SitusAMC сообщила в заявлении в субботу, что взлом был выявлен 12 ноября, компания вместе с экспертами и правоохранительными органами оценивает масштабы и последствия утечки. По утверждению компании, последствия взлома «в настоящее время локализованы», кибератака не затронула работоспособность систем и не была связана с вирусами-вымогателями.

Среди пострадавших клиентов, получивших уведомления, значатся такие банки, как JPMorgan Chase и Citigroup. Их представители не ответили агентству на вопрос о степени нанесенного ущерба.

Представитель ФБР в своем заявлении подтвердил осведомленность о киберинциденте с участием поставщика услуг для финансового сектора. В бюро отметили, что какого-либо воздействия на операционную деятельность банков выявлено не было.

Генеральный директор SitusAMC Майкл Франко заявил, что утечка локализована. Компания уведомила всех своих клиентов в сегменте жилищной ипотеки о потенциальной угрозе и продолжает анализ характера похищенных данных, предоставляя информацию клиентам по мере продвижения расследования.

Читайте также:Более половины российских компаний подверглись хакерским атакам за последний год
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её