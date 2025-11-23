Газета
Песков: Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор 24 ноября

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин проведет телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 24 ноября.

«Да. Мы можем подтвердить. Такой разговор запланирован», – заявил Песков в беседе с ТАСС.

Телефонный разговор анонсировал Эрдоган ранее 23 ноября. По его словам, он планирует обсудить с российским лидером процесс урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, турецкий президент планирует попросить Путина возобновить работу «зернового коридора».

На прошлой неделе Эрдоган провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре.

