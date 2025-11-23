Газета
Главная / Политика /

Дуров допустил причастность Франции к гибели активиста Чарли Кирка

Ведомости

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что считает теорию о причастности Франции к смерти американского консервативного активиста Чарли Кирка вполне правдоподобной. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети X.

Дуров отметил, что, проанализировав высказывания Кирка о Франции, находит информацию американской журналистки Кэндис Оуэнс о причастности французских властей к его гибели убедительной. Он также напомнил, что Кирк ранее призывал администрацию США ввести 300%-ные пошлины для товаров из Франции из-за уголовного дела против предпринимателя.

22 ноября Оуэнс заявила, что получила информацию от неназванного источника во французских властных кругах. По ее словам, убийца Кирка проходил обучение в тринадцатой бригаде французского иностранного легиона. Оуэнс также известна продвижением теории о том, что супруга президента Франции Бриджит Макрон является биологическим мужчиной.

10 сентября 31-летний Кирк был застрелен в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты. Активиста доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. Его супруга осталась одна с двумя детьми. 12 сентября подозреваемый в убийстве был задержан – им оказался 22-летний Тайлер Робинсон. 16 сентября прокуратура округа официально предъявила ему обвинение, ему может быть назначена смертная казнь. Кирк был одним из наиболее популярных среди молодежи сторонников президента США Дональда Трампа.

Трамп посмертно наградил Чарли Кирка президентской медалью свободы
