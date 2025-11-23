Дуров допустил причастность Франции к гибели активиста Чарли Кирка
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что считает теорию о причастности Франции к смерти американского консервативного активиста Чарли Кирка вполне правдоподобной. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети X.
Дуров отметил, что, проанализировав высказывания Кирка о Франции, находит информацию американской журналистки Кэндис Оуэнс о причастности французских властей к его гибели убедительной. Он также напомнил, что Кирк ранее призывал администрацию США ввести 300%-ные пошлины для товаров из Франции из-за уголовного дела против предпринимателя.
22 ноября Оуэнс заявила, что получила информацию от неназванного источника во французских властных кругах. По ее словам, убийца Кирка проходил обучение в тринадцатой бригаде французского иностранного легиона. Оуэнс также известна продвижением теории о том, что супруга президента Франции Бриджит Макрон является биологическим мужчиной.
10 сентября 31-летний Кирк был застрелен в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты. Активиста доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. Его супруга осталась одна с двумя детьми. 12 сентября подозреваемый в убийстве был задержан – им оказался 22-летний Тайлер Робинсон. 16 сентября прокуратура округа официально предъявила ему обвинение, ему может быть назначена смертная казнь. Кирк был одним из наиболее популярных среди молодежи сторонников президента США Дональда Трампа.