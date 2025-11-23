Дуров допустил причастность Франции к гибели активиста Чарли Кирка

10 сентября 31-летний Кирк был застрелен в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты. Активиста доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. Его супруга осталась одна с двумя детьми. 12 сентября подозреваемый в убийстве был задержан – им оказался 22-летний Тайлер Робинсон. 16 сентября прокуратура округа официально предъявила ему обвинение, ему может быть назначена смертная казнь. Кирк был одним из наиболее популярных среди молодежи сторонников президента США Дональда Трампа.