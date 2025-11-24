Газета
Политика

AP: ВМС Британии якобы перехватили российские корвет и танкер

Ведомости

Британский патрульный корабль якобы перехватил российские корвет и танкер, когда они пересекли Ла-Манш. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на минобороны страны.

Отмечается, что за последние две недели патрульный корабль HMS Severn якобы перехватил российский корвет «Стойкий» и танкер «Ельня». Severn передал обязанности по наблюдению за ними «неизвестному союзнику по НАТО у берегов Бретани».

В британском оборонном ведомстве заявили, что за последние два года активность российских военно-морских сил в водах Великобритании якобы выросла на 30%.

19 ноября министр обороны Великобритании Джон Хили обвинил российское исследовательское судно «Янтарь» в противоправных действиях у британских берегов. Он заявил, что корабль одновременно с картографированием подводных кабелей также якобы направляет лазерные лучи на пилотов королевских ВВС, писала The Guardian. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос на эту тему Минобороны России.

