Над регионами России за неделю нейтрализовали 570 украинских БПЛА

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны за неделю перехватили и уничтожили 570 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на собственные подсчеты.

Больше всего БПЛА было ликвидировано ночью 23 ноября – 75 единиц. Брянскую область украинские беспилотники атаковали 12 раз за минувшую неделю.

23 ноября российская армия уничтожила зенитный ракетный комплекс С-300 и поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ее вооруженных сил, сообщало Минобороны РФ. Тогда же средства ПВО сбили управляемую авиабомбу, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 140 БПЛА самолетного типа.

