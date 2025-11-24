Над регионами России за неделю нейтрализовали 570 украинских БПЛА

23 ноября российская армия уничтожила зенитный ракетный комплекс С-300 и поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ее вооруженных сил, сообщало Минобороны РФ. Тогда же средства ПВО сбили управляемую авиабомбу, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 140 БПЛА самолетного типа.