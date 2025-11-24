Reuters: DOGE расформировали на восемь месяцев раньше срока

DOGE был создан после вступления в должность действующего президента США Дональда Трампа в январе 2025 г. Его руководителем был миллиардер, создатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Сотрудники госструктуры занимались оптимизацией работы федеральных органов, в том числе давали рекомендации по сокращениям работников. Госслужащие жаловались, что DOGE превышает полномочия и получает доступ к конфиденциальной информации.