Reuters: DOGE расформировали на восемь месяцев раньше срока
Департамент эффективности государственного управления США (DOGE) был расформирован на восемь месяцев раньше, чем закончился его срок полномочий, сообщил агентству Reuters глава управления кадровой службы американского правительства Скотт Купор.
«Такого [ведомства] не существует», – заявил собеседник издания. По его словам, DOGE перестал быть «централизованной структурой».
По данным Reuters, многие функции этого департамента будет далее выполнять Служба по управлению персоналом (OPM).
DOGE был создан после вступления в должность действующего президента США Дональда Трампа в январе 2025 г. Его руководителем был миллиардер, создатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Сотрудники госструктуры занимались оптимизацией работы федеральных органов, в том числе давали рекомендации по сокращениям работников. Госслужащие жаловались, что DOGE превышает полномочия и получает доступ к конфиденциальной информации.
Летом газета The Washington Post писала, что DOGE мог получать конфиденциальные данные о других компаниях, что дало конкурентное преимущество бизнесу Маска. Ведомство, по информации издания, получило доступ к данным по крайней мере в семи крупных департаментах и агентствах, где содержится коммерческая тайна конкурентов, непубличные сведения о государственных контрактах и др.