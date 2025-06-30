WP: Маск мог получить конфиденциальные данные о других компаниях за счет DOGE
Департамент государственной эффективности (DOGE), созданный при администрации Дональда Трампа, мог получить конфиденциальные данные о других компаниях, что могло предоставить конкурентное преимущество бизнесу Илона Маска. Об этом пишет The Washington Post (WP).
DOGE получил доступ к данным по крайней мере в семи крупных департаментах и агентствах, где содержится коммерческая тайна конкурентов, непубличные сведения о государственных контрактах и др.
Доступ был получен к данным бюро по защите прав потребителей в сфере финансов, департаменту образования, администрации общих служб, министерства труда и министерства финансов, а также администрации социального обеспечения и NASA. Полученные из этих ведомств данные могут быть использованы для получения конкурентного преимущества компаниями Маска Tesla, xAI и SpaceX.
WP уточняет, что не нашла никаких доказательств того, что DOGE просматривал или неправильно использовал правительственную информацию. «При этом некоторые конкуренты обеспокоены возможным раскрытием своей конфиденциальной информации или других личных данных», – говорится в материале.
Маск был назначен на пост созданного для него DOGE после вступления в должность Трампа в январе. В задачи структуры входила оптимизация работы федеральных органов, в том числе рекомендации к сокращениям сотрудников. Госслужащие жаловались, что DOGE превышает полномочия и получает доступ к конфиденциальной информации.
31 мая Трамп провел прощальную конференцию с Маском. Тогда он поблагодарил бизнесмена за «невероятную» работу. Но уже 5 июня Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что Маск сошел с ума. Это произошло после резкой критики Маском бюджетного законопроекта Трампа. По словам президента, бизнесмен был «на исходе», поэтому он попросил Маска покинуть должность в администрации. Он также прекратил субсидировать электромобили компании Tesla.