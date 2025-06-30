WP: Маск мог получить конфиденциальные данные о других компаниях за счет DOGE

31 мая Трамп провел прощальную конференцию с Маском. Тогда он поблагодарил бизнесмена за «невероятную» работу. Но уже 5 июня Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что Маск сошел с ума. Это произошло после резкой критики Маском бюджетного законопроекта Трампа. По словам президента, бизнесмен был «на исходе», поэтому он попросил Маска покинуть должность в администрации. Он также прекратил субсидировать электромобили компании Tesla.