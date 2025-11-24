Макрон может объявить о введении добровольной военной службы 27 ноября
Президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о введении добровольной военной службы уже 27 ноября, пишет Le Figaro.
По данным источников газеты, по разным сценариям предполагается количество от 10 000 до 50 000 призывников в год. Добровольная служба продлится 10 месяцев и будет оплачиваться в размере нескольких сотен евро.
Вооруженные силы Франции сейчас насчитывают около 200 000 действующих военнослужащих и 47 000 резервистов. По оценкам источников, к 2030 г. их число увеличится до 210 000 и 80 000 человек.
«Все, что может способствовать укреплению духа обороны, национальной стойкости и выражению патриотических чувств, дремлющих в населении, – это хорошо», – прокомментировал решение Макрона председатель сенатского Комитета по иностранным делам и обороне.
Франция отменила воинскую повинность в 1997 г. Проект о военной службе изучается уже несколько месяцев в условиях «растущей напряженности», как сказал Макрон в кулуарах саммита G20 22 ноября.
2 октября командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шиль заявил, что Западу нужно быть готовым к вступлению в боевые действия даже в самое ближайшее время. Главная цель, по словам генерала, – обеспечить возможность мгновенного реагирования, «быть готовым вступить в бой сегодня вечером, если потребуется». Он подчеркнул, что это ключевой ориентир для французской армии на ближайшие годы.