Макрон может объявить о введении добровольной военной службы 27 ноября

2 октября командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шиль заявил, что Западу нужно быть готовым к вступлению в боевые действия даже в самое ближайшее время. Главная цель, по словам генерала, – обеспечить возможность мгновенного реагирования, «быть готовым вступить в бой сегодня вечером, если потребуется». Он подчеркнул, что это ключевой ориентир для французской армии на ближайшие годы.