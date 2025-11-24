Bloomberg: США хотят от Украины принятия их плана в качестве основы переговоров
Вашингтон считает, что согласие Украины с планом урегулирования, разработанным США, станет основой для возобновления переговоров, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Официальные лица США подталкивают Украину к принятию плана из 28 пунктов о прекращении военных действий с Россией в качестве основы для переговоров и опубликованию соответствующего заявления», – говорится в публикации.
Издание при этом отметило, что, по словам госсекретаря США Марко Рубио, срок 27 ноября, который американский президент Дональд Трамп озвучивал для обеспечения поддержки Украиной плана, может быть не окончательным. Политик подчеркнул, что решение по этому вопросу могут перенести на следующую неделю.
The New York Times (NYT) писала, что представители США и Украины на переговорах в Женеве обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов. Рабочая версия отличается от версии, опубликованной 20 ноября украинским депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), отметило издание.
В числе пунктов, которые озвучил депутат, было признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. В документе также говорится о подтверждении суверенитета Украины, гарантиях безопасности от США (но с условиями), закреплении внеблоковости республики и отказе от НАТО в Конституции.