Bloomberg: США хотят от Украины принятия их плана в качестве основы переговоров

Издание при этом отметило, что, по словам госсекретаря США Марко Рубио, срок 27 ноября, который американский президент Дональд Трамп озвучивал для обеспечения поддержки Украиной плана, может быть не окончательным. Политик подчеркнул, что решение по этому вопросу могут перенести на следующую неделю.