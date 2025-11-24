Reuters: США и Украина продолжат работу с уточненным мирным планом
США и Украина продолжат работу над уточненным в Женеве планом по завершению конфликта до истечения срока 27 ноября, сообщило агентство Reuters.
Отдельно Белый дом заявлял, что, по словам украинской делегации, план отражает их национальные интересы и отвечает основным требованиям. При этом Киев официально не сделал подобного заявления.
Агентство пишет, что под вопросом остается, каким образом обновленный план обеспечивает безопасность Украины.
По словам источников, президент Украины Владимир Зеленский может отправиться в США на этой неделе. Он обсудит с американским коллегой Дональдом Трампом наиболее чувствительные аспекты плана.
Ранее The New York Times писала, что 23 ноября украинские и американские официальные лица обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов. Рабочая версия отличается от версии, опубликованной 20 ноября украинским депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Газета также пишет, что Трамп установил крайний срок – 27 ноября – на то, чтобы Украина согласилась с мирным планом из 28 пунктов.