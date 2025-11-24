Politico: вопрос безопасности ЕС и НАТО будет учтен в мирном плане по Украине
США пообещали европейским странам и НАТО, что их ключевые вопросы безопасности станут частью любого будущего мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров.
По данным издания, на консультациях в Женеве американская сторона заверила союзников, что любые договоренности с Киевом и Москвой будут учитывать европейские риски и требования, в том числе возможные последствия для обороны восточного фланга НАТО.
Дипломаты также отметили, что Европа и Украина чувствуют себя более уверенно после последних раундов переговоров. Обе стороны считают, что их позиции были «существенно усилены» по сравнению с предыдущими месяцами, когда Вашингтон нередко действовал без предварительных консультаций с европейскими столицами.
24 ноября The New York Times (NYT) со ссылкой на источник написал, что украинские и американские официальные лица в Женеве обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов. По данным издания, рабочая версия отличается от версии, опубликованной 20 ноября украинским депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Издание также пишет, что президент США Дональд Трамп установил крайний срок – 27 ноября – на то, чтобы Украина согласилась с мирным планом из 28 пунктов.