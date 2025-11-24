Politico: вопрос безопасности ЕС и НАТО будет учтен в мирном плане по Украине

Дипломаты также отметили, что Европа и Украина чувствуют себя более уверенно после последних раундов переговоров. Обе стороны считают, что их позиции были «существенно усилены» по сравнению с предыдущими месяцами, когда Вашингтон нередко действовал без предварительных консультаций с европейскими столицами.