В Кремле не знают, приедет ли Зеленский в Вашингтон 27 ноября
В Кремле не знают, приедет ли президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтон 27 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такой информацией мы пока не располагаем», – сказал он.
Кроме того, официально Москве не сообщали, какой текст плана по урегулированию был выработан на встрече в Женеве.
The New York Times со ссылкой на источник пишет, что украинские и американские официальные лица в Женеве обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов.
21 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что он рассчитывает получить согласие от Зеленского подписать соглашение до Дня благодарения – 27 ноября.