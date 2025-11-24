Газета
Политика

В Кремле не знают, приедет ли Зеленский в Вашингтон 27 ноября

Ведомости

В Кремле не знают, приедет ли президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтон 27 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такой информацией мы пока не располагаем», – сказал он.

Кроме того, официально Москве не сообщали, какой текст плана по урегулированию был выработан на встрече в Женеве.

The New York Times со ссылкой на источник пишет, что украинские и американские официальные лица в Женеве обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов.

21 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что он рассчитывает получить согласие от Зеленского подписать соглашение до Дня благодарения – 27 ноября.

