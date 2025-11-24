Путин проведет телефонный разговор с Эрдоганом

23 ноября Эрдоган анонсировал предстоящий разговор с Путиным по ситуации на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции после заключительного заседания саммита G20 в ЮАР. Турецкий президент напомнил, что на прошлой неделе встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре. Эрдоган сообщил, что намерен обсудить с президентом РФ вопросы урегулирования. «Мы сделаем все возможное для достижения мира», – цитировал его слова Haberler.