Путин проведет телефонный разговор с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 ноября проведут телефонный разговор. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрии Песков.

«Как уже ранее анонсировал сам президент Турецкой Республики, запланирован также в начале второй половины дня телефонный разговор президента России и президента Турции», – сказал Песков.

По его словам, сегодня Путин работает в Кремле без крупных публичных мероприятий. В течение дня проходят рабочие встречи. С докладом у главы государства выступит губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

23 ноября Эрдоган анонсировал предстоящий разговор с Путиным по ситуации на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции после заключительного заседания саммита G20 в ЮАР. Турецкий президент напомнил, что на прошлой неделе встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре. Эрдоган сообщил, что намерен обсудить с президентом РФ вопросы урегулирования. «Мы сделаем все возможное для достижения мира», – цитировал его слова Haberler.

Сообщалось, что Эрдоган планирует затронуть тему возобновления работы «зернового коридора».

