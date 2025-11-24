Песков: говорить о подписании мирного плана по Украине пока преждевременно
В Кремле считают преждевременным обсуждать, кто именно может подписывать возможное соглашение между Россией и США по Украине от имени Киева в условиях «нелегитимности украинских властей». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Он подчеркнул, что Москва пока не получила официального текста обновленного американского плана урегулирования. «Мы пока не видели никакого плана, мы читали заявления по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве. В тот текст, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки. Подождем», – сказал Песков.
По его словам, диалог между сторонами продолжается, в ближайшее время могут состояться новые контакты. «Пока, еще раз повторяю, мы ничего официально не получали», – добавил он.
24 ноября The New York Times со ссылкой на источник написала, что украинские и американские официальные лица в Женеве обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов. По данным издания, рабочая версия отличается от версии, опубликованной 20 ноября украинским депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Издание также пишет, что президент США Дональд Трамп установил крайний срок – 27 ноября – на то, чтобы Украина согласилась с мирным планом.