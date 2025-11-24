Путин и Чибис обсудили развитие Арктики и риски для Севморпути
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Основными темами беседы стали комплексное развитие Арктики и будущее Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь (СМП).
«Развитие Арктики сегодня для нашей страны так же важно, как развитие космоса для Советского Союза. Даже родилась такая фраза, что "Арктика – новый космос"», – подчеркнул Чибис.
Глава региона сообщил, что совместно с Морской коллегией РФ готовятся предложения по единому комплексному проекту развития Арктики и Севморпути. По его словам, сегодня в арктической зоне формируется около 10% ВВП страны при доле населения около 2%.
Чибис подчеркнул, что Северный морской путь обеспечивает связанность страны и ее транспортную и геополитическую безопасность. Он отметил, что Арктика становится ключевым элементом экономики и безопасности России: на территории страны производится 46% валового продукта, создаваемого в мировой Арктике. При этом, по словам губернатора, усиливается международная конкуренция за арктические ресурсы и растет милитаризация региона.
Чибис сообщил, в Арктике достигнута «очень серьезная динамика» – объем инвестиционных проектов оценивается в 35 трлн руб., зафиксирован рекордный рост перевозок по Севморпути. Однако, по его словам, после 2035 г. существует риск снижения грузопотока.
«Те проекты и те месторождения, которые сейчас в работе, к этому моменту будут выработаны», – пояснил губернатор. Он отметил, что без запуска новых проектов динамика роста грузоперевозок может замедлиться. Также нужно учитывать дороговизну маршрута и ледокольную проводку. Поэтому, по словам главы региона, важно определиться с инвестициями, чтобы грузопоток был.
27 августа сообщалось, что власти рассчитывают выйти на 100 млн т перевозок по Севморпути к 2030 г. Об этом заявлял министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью «Ведомостям». По его словам, для безопасного круглогодичного движения по СМП создается флот ледового класса.