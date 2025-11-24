Премьер-министр Финляндии созвал саммит семи стран Восточного фланга ЕС

«Страны, граничащие с Россией, сталкиваются с общими проблемами безопасности. В последнее время мы наблюдаем рост гибридных операций, кибератак и нарушений воздушного пространства. Европа должна ещё больше укрепить свою оборону на границе с Россией», – заявил он. Слова премьера передает его офис.