Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Премьер-министр Финляндии созвал саммит семи стран Восточного фланга ЕС

Ведомости

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предложил провести саммит семи государств, входящих в Евросоюз (ЕС) и находящихся на восточном фланге. Он пригласил руководителей этих стран и глав их правительств в Хельсинки 16 декабря.

«Страны, граничащие с Россией, сталкиваются с общими проблемами безопасности. В последнее время мы наблюдаем рост гибридных операций, кибератак и нарушений воздушного пространства. Европа должна ещё больше укрепить свою оборону на границе с Россией», – заявил он. Слова премьера передает его офис.

В пресс-релизе подчеркнули, что такой однодневный саммит Восточного фланга пройдет впервые. На встречу были приглашены премьер-министры Ульф Кристерссон (Швеция), Кристен Михал (Эстония), Эвика Силиня (Латвия), Дональд Туск (Польша) и Розен Желязков (Болгария), а также президенты Никушор Дан (Румыния) и Гитанас Науседа (Литва).

18 ноября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что рано или поздно Европа и Россия будут вынуждены вести прямые переговоры. При этом он отметил необходимость введения новых американских санкций в отношении промышленности РФ. По его мнению, это привлечет Путина к переговорам.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её