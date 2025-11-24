Премьер-министр Финляндии созвал саммит семи стран Восточного фланга ЕС
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предложил провести саммит семи государств, входящих в Евросоюз (ЕС) и находящихся на восточном фланге. Он пригласил руководителей этих стран и глав их правительств в Хельсинки 16 декабря.
«Страны, граничащие с Россией, сталкиваются с общими проблемами безопасности. В последнее время мы наблюдаем рост гибридных операций, кибератак и нарушений воздушного пространства. Европа должна ещё больше укрепить свою оборону на границе с Россией», – заявил он. Слова премьера передает его офис.
В пресс-релизе подчеркнули, что такой однодневный саммит Восточного фланга пройдет впервые. На встречу были приглашены премьер-министры Ульф Кристерссон (Швеция), Кристен Михал (Эстония), Эвика Силиня (Латвия), Дональд Туск (Польша) и Розен Желязков (Болгария), а также президенты Никушор Дан (Румыния) и Гитанас Науседа (Литва).
18 ноября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что рано или поздно Европа и Россия будут вынуждены вести прямые переговоры. При этом он отметил необходимость введения новых американских санкций в отношении промышленности РФ. По его мнению, это привлечет Путина к переговорам.