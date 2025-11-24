Силы ПВО сбили третий летевший на Москву беспилотник

В период с 8:00 до 14:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников. Четыре БПЛА были нейтрализованы в небе над Московским регионом (включая два, летевших на столицу). Еще по три воздушных цели были поражены в Брянской и Калужской областях.