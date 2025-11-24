Силы ПВО сбили третий летевший на Москву беспилотник
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили украинский БПЛА, летевший на Москву. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
До этого он сообщал о двух сбитых беспилотниках – в 12:51 и 14:19 мск.
Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и в воздушной гавани Жуковского («Раменское»). Мера уже отменена. Ограничения на прием и выпуск самолетов продолжают действовать в аэропорту Калуги («Грабцево»).
В период с 8:00 до 14:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников. Четыре БПЛА были нейтрализованы в небе над Московским регионом (включая два, летевших на столицу). Еще по три воздушных цели были поражены в Брянской и Калужской областях.