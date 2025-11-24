Такер Карлсон основал компанию по торговле драгметаллами
Американский журналист Такер Карлсон основал компанию по торговле драгоценными металлами Battalion Metals. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Его компания предлагает монеты, слитки и поддержку индивидуальных пенсионных счетов (Individual Retirement Account, IRA) в драгоценных металлах. Компания торгует одноунцовыми золотыми монетами по ценам от 2 до 5% выше фьючерсных, пишет WSJ. Battalion предоставляет услуги хранения и доставки золота на дом.
Карлсон утверждает, что сейчас центральные банки – это афера и доллар «обречен».
«Мы явно наблюдаем закат послевоенного порядка, и многое из того, что мы считали само собой разумеющимся и надежным, больше таковым не является», – рассказал он в интервью.
WSJ пишет, что его недоверие согласуется со стратегией Уолл-стрит под названием «торговля обесцениванием». Инфляция обесценивает валюты и все больше инвесторов обращаются к золоту для защиты активов.
Разница между компанией Карлсона, хедж-фондами, трейдерами ETF и покупателями, которые сейчас скупают золото, в том, что у журналиста есть рупор для продвижения тем для роста собственной фирмы.
14 ноября Financial Times со ссылкой на данные Societe Generale сообщила, что рост цен на золото обусловлен незадекларированными закупками Китая. По информации издания, объем закупок драгметалла Пекином может более чем в 10 раз превышать официальные показатели. По итогам 2025 г. он может достичь 250 т. Это более трети от общего спроса всех центральных банков мира.