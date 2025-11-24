Мерц заявил, что не ждет прорыва в урегулировании кризиса на Украине на неделе

23 ноября канцлер ФРГ отметил в кулуарах саммита G20, что сомневается в возможности в ближайшие дни найти решение по урегулированию российско-украинского конфликта на основе плана США. Он рассказал, что это не значит, что достичь урегулирования совершенно невозможно. При этом, по его словам, он скептически относится к тому, что это возможно в ближайшее время при учете нынешних разногласий.