Мерц заявил, что не ждет прорыва в урегулировании кризиса на Украине на неделе
В течение этой недели не ожидается прорыв в переговорах по вопросу украинского кризиса. Европа при этом должна согласиться на план по урегулированию на любых условиях, заявил в интервью Deutsche Welle
«Я думаю, что согласовать все 28 пунктов до четверга невозможно. Мы пытаемся понять, какая часть этого плана может быть реализована единогласно европейцами, американцами и Украиной, с одной стороны, и Россией – с другой», – подчеркнул немецкий лидер.
Он добавил, что Россия должна также согласиться начать переговоры прямо сейчас.
23 ноября канцлер ФРГ отметил в кулуарах саммита G20, что сомневается в возможности в ближайшие дни найти решение по урегулированию российско-украинского конфликта на основе плана США. Он рассказал, что это не значит, что достичь урегулирования совершенно невозможно. При этом, по его словам, он скептически относится к тому, что это возможно в ближайшее время при учете нынешних разногласий.