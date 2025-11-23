Мерц усомнился в возможности принятия плана США по Украине до 27 ноября
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в кулуарах саммита G20 выразил сомнение, что в ближайшие дни удастся найти решение по урегулированию российско-украинского конфликта на основе американского мирного плана.
«Сегодня воскресенье. План президента [США Дональда] Трампа – достичь соглашения к четвергу. Мы все еще очень далеки от этого», – приводит его заявление Reuters.
Мерц добавил, что это не значит, что достичь урегулирования совершенно невозможно. В то же время он уточнил, что скептически относится к тому, что это возможно в ближайшее время при учете нынешних разногласий.
21 ноября Axios опубликовал американский план по разрешению конфликта на Украине. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Киева и снятие санкций. Европейские страны на саммите G20 призывали доработать план Трампа. Еврокомиссия разместила заявление, в котором изложила свое видение в трех основных пунктах. Среди них отказ от изменения границ силой и отсутствие ограничений для вооруженных сил Украины.
Трамп установил в качестве крайнего срока для принятия плана 27 ноября. При этом президент США говорил, что разработанный Вашингтоном документ не является окончательным предложением.