Трамп заявил о «нулевой» благодарности Украины за усилия США

Трамп заявил о «нулевой» благодарности Украины за усилия СШАТак он прокомментировал реакцию Киева на инициативы по урегулированию
Руководство Украины проявило неблагодарность за усилия США, а Европа продолжает покупать энергоресурсы у России, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
В публикации Трамп обрушился с критикой на своего предшественника Джо Байдена, заявив, что при нем боевые действия между Россией и Украиной никогда бы не начались. По его словам, он «унаследовал войну», которой никогда не должно было случиться.
«Руководство Украины выразило нулевую благодарность за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России», – написал Трамп.
Президент США добавил, что Вашингтон продолжает продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине, при этом Байден «дал все бесплатно, включая большие деньги».
О существовании плана США по разрешению российско-украинского конфликта стало известно 21 ноября. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Киева и снятие санкций. Европейские страны на саммите G20 призывали доработать предложение Трампа, а Еврокомиссия опубликовала заявление, где изложила свое видение в трех основных элементах. В их числе – отказ от изменения границ силой и отсутствие ограничений для ВСУ.
Трамп установил крайний срок для принятия плана – 27 ноября. Затем он говорил, что разработанный Вашингтоном документ не является окончательным предложением. WP также узнала, что администрация президента рассматривает в рамках плана возможность поставки Киеву ракет Tomahawk.