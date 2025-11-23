Газета
Трамп заявил о «нулевой» благодарности Украины за усилия США

Так он прокомментировал реакцию Киева на инициативы по урегулированию
Ведомости

Руководство Украины проявило неблагодарность за усилия США, а Европа продолжает покупать энергоресурсы у России, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

В публикации Трамп обрушился с критикой на своего предшественника Джо Байдена, заявив, что при нем боевые действия между Россией и Украиной никогда бы не начались. По его словам, он «унаследовал войну», которой никогда не должно было случиться.

«Руководство Украины выразило нулевую благодарность за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России», – написал Трамп.

Трамп заявил, что план США – не окончательное предложение Киеву

Президент США добавил, что Вашингтон продолжает продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине, при этом Байден «дал все бесплатно, включая большие деньги».

О существовании плана США по разрешению российско-украинского конфликта стало известно 21 ноября. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Киева и снятие санкций. Европейские страны на саммите G20 призывали доработать предложение Трампа, а Еврокомиссия опубликовала заявление, где изложила свое видение в трех основных элементах. В их числе – отказ от изменения границ силой и отсутствие ограничений для ВСУ.

Трамп установил крайний срок для принятия плана – 27 ноября. Затем он говорил, что разработанный Вашингтоном документ не является окончательным предложением. WP также узнала, что администрация президента рассматривает в рамках плана возможность поставки Киеву ракет Tomahawk. 

