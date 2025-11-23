WP: США могут включить в план Трампа поставки Tomahawk Украине
В администрации президента США признают, что гарантии безопасности Украине «пока недостаточно надежны» в мирном плане Дональда Трампа, поэтому рассматривается в том числе возможность поставки Киеву ракет Tomahawk, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Новые усилия администрации Трампа по достижению мирного соглашения на Украине активизировались, поскольку американские посланники отправились в Женеву на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Цель переговоров, как стало известно ранее, – согласование формулировок перед предстоящей встречей президента Украины Зеленского с президентом США.
По словам близких к переговорам официальных лиц США, администрация признает, что «гарантии безопасности пока недостаточно надежны» в мирном предложении Трампа, состоящим из 28 пунктов.
«Например, Трамп может увеличить или снять предложенный лимит в 600 000 человек для украинской армии. Кроме того, для укрепления послевоенного сдерживания официальные лица рассматривают возможность поставки Украине ракет Tomahawk в случае достижения мирного соглашения», – пишет WP.
Собеседник газеты также заявил, что администрация Трампа «на 100%» привержена дальнейшей поддержке Киева со стороны американской разведки, а план президента США «амбициозен» и открыт для обсуждения. При этом публичные заявления главы государства, как указывает издание, «не столь обнадеживают», поскольку он установил крайний срок для достижения договоренностей. Затем Трамп опроверг утверждение, что 28 пунктов плана – являются окончательными предложением.
Президент США в начале ноября сообщил, что Вашингтон не рассматривает передачу Украине крылатых ракет Tomahawk. До этого CNN со ссылкой на источники сообщал, что Пентагон одобрил передачу Украине Tomahawk, но окончательное решение оставалось за президентом. По данным телеканала, в Белом доме рассчитывали, что одобрение станет жестом поддержки Киева, однако Трамп решил отложить вопрос.