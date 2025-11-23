WP: США могут включить в план Трампа поставки Tomahawk Украине

Президент США в начале ноября сообщил, что Вашингтон не рассматривает передачу Украине крылатых ракет Tomahawk. До этого CNN со ссылкой на источники сообщал, что Пентагон одобрил передачу Украине Tomahawk, но окончательное решение оставалось за президентом. По данным телеканала, в Белом доме рассчитывали, что одобрение станет жестом поддержки Киева, однако Трамп решил отложить вопрос.