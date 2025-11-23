Еврокомиссия выступила против изменения границ Украины и ограничений для ВСУ
Евросоюз согласовал основные элементы потенциального мирного плана, необходимые для «справедливого и прочного мира и суверенитета Украины», сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. В их числе – отказ от изменения границ силой и отсутствие ограничений для вооруженных сил Украины (ВСУ).
Заявление фон дер Ляйен опубликовано на сайте ЕК.
«Любой надежный и устойчивый мирный план должен, прежде всего, положить конец убийствам и войне, не сея семена будущего конфликта. Мы согласовали основные элементы, необходимые для справедливого и прочного мира и суверенитета Украины», – говорится в заявлении.
Во-первых, границы «не могут быть изменены силой». Кроме того, по мнению ЕК, Украина не может ограничивать свои вооруженные силы, поскольку это сделает страну «уязвимой для будущих нападений», а европейская безопасность будет подорвана. В-третьих, должна быть отражена центральная роль Евросоюза в обеспечении мира.
Фон дер Ляйен пообещала продолжить работу с Киевом, членами ЕС, а также «коалицией желающих» и США для «достижения реального прогресса на пути к миру».
Заявление главы ЕК опубликовано на фоне обсуждения в последние дни мирного плана США, состоящего из 28 пунктов. Документ включает передачу территорий, гарантии безопасности для Киева и снятие санкций. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что российская сторона получила текст плана США по урегулированию конфликта. Западные лидеры на саммите G20 призывали внести в документ изменения.