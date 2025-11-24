ПВО сбила четвертый летевший на Москву БПЛА
Силы ПВО уничтожили четвертый беспилотник, летевший на Москву за последние сутки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в 15:04 мск в своем Telegram-канале.
До этого он сообщал об уничтоженных БПЛА, летевших на Москву в 12:51, 14:19 и 14:39.
Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Шереметьево», «Домодедово». По состоянию на 15:15 мск мера отменена.
В период с 8:00 до 14:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников. Четыре БПЛА были нейтрализованы в небе над Московским регионом (включая два, летевших на столицу). Еще по три воздушных цели были поражены в Брянской и Калужской областях.