Главная / Политика /

ПВО сбила четвертый летевший на Москву БПЛА

Ведомости

Силы ПВО уничтожили четвертый беспилотник, летевший на Москву за последние сутки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в 15:04 мск в своем Telegram-канале.

До этого он сообщал об уничтоженных БПЛА, летевших на Москву в 12:51, 14:19 и 14:39.

Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Шереметьево», «Домодедово». По состоянию на 15:15 мск мера отменена.

В период с 8:00 до 14:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников. Четыре БПЛА были нейтрализованы в небе над Московским регионом (включая два, летевших на столицу). Еще по три воздушных цели были поражены в Брянской и Калужской областях.

