Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Собянин сообщил о восьмом сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Ведомости

Средства ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, летевших в сторону Москвы. Они стали седьмым и восьмым по счету за день. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 15:43 мск.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

До этого Собянин рассказывал об уничтожении первого дрона в 12:51 мск, второго – в 14:19, третьего – в 14:39, четвертого – в 15:04, пятого и шестого – в 15:31.

Росавиация сообщала о кратковременных приостановках работы столичных аэропортов Домодедово, Жуковский и Шереметьево. К настоящему моменту ограничения сняты.

В ночь на 24 ноября силы ПВО сбили 93 украинских беспилотника над регионами России. Больше всего дронов уничтожили над Белгородской областью – 45. Еще девять – над Краснодарским краем, семь – над Нижегородской областью, четыре – над Воронежской. Над акваторией Черного моря сбили два десятка беспилотников, а над Азовским морем – восемь.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь