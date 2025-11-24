Собянин сообщил о восьмом сбитом на подлете к Москве беспилотнике

В ночь на 24 ноября силы ПВО сбили 93 украинских беспилотника над регионами России. Больше всего дронов уничтожили над Белгородской областью – 45. Еще девять – над Краснодарским краем, семь – над Нижегородской областью, четыре – над Воронежской. Над акваторией Черного моря сбили два десятка беспилотников, а над Азовским морем – восемь.