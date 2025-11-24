Собянин сообщил о восьмом сбитом на подлете к Москве беспилотнике
Средства ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, летевших в сторону Москвы. Они стали седьмым и восьмым по счету за день. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 15:43 мск.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.
До этого Собянин рассказывал об уничтожении первого дрона в 12:51 мск, второго – в 14:19, третьего – в 14:39, четвертого – в 15:04, пятого и шестого – в 15:31.
Росавиация сообщала о кратковременных приостановках работы столичных аэропортов Домодедово, Жуковский и Шереметьево. К настоящему моменту ограничения сняты.
В ночь на 24 ноября силы ПВО сбили 93 украинских беспилотника над регионами России. Больше всего дронов уничтожили над Белгородской областью – 45. Еще девять – над Краснодарским краем, семь – над Нижегородской областью, четыре – над Воронежской. Над акваторией Черного моря сбили два десятка беспилотников, а над Азовским морем – восемь.