Силы ПВО сбили девятый дрон ВСУ на подлете к Москве

Ведомости

Еще один украинский беспилотник, который летел в направлении Москвы, сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву», – написал он в 16:37. По его словам, сотрудники экстренных служб находятся на месте падения обломков.

Остальные восемь атак были отражены в период с 12:51 до 15:43 24 ноября. На этом фоне Росавиация вводила ограничение на работу аэропортов «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». Они действовали кратковременно, к настоящему моменту их сняли.

В ночь на 24 ноября силы ПВО ликвидировали 93 дрона ВСУ. Наибольшее количество БПЛА (45 единиц) было уничтожено в небе над Белгородской областью. Еще девять – над Краснодарским краем, семь – над Нижегородской областью, четыре – над Воронежской. Над акваторией Черного моря российские военные нейтрализовали 20 беспилотников, а над Азовским морем – восемь.

