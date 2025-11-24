Силы ПВО сбили девятый дрон ВСУ на подлете к Москве

В ночь на 24 ноября силы ПВО ликвидировали 93 дрона ВСУ. Наибольшее количество БПЛА (45 единиц) было уничтожено в небе над Белгородской областью. Еще девять – над Краснодарским краем, семь – над Нижегородской областью, четыре – над Воронежской. Над акваторией Черного моря российские военные нейтрализовали 20 беспилотников, а над Азовским морем – восемь.