Захарова назвала мировой мафией СМИ, покрывающие Киев

13 ноября МИД РФ сообщил, что Corriere della Sera отказалась от публикации интервью Лаврова, так как якобы слова российского министра «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов». МИД РФ предложил опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания – полную, но редакция также отказалась.