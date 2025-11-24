Газета
Захарова назвала мировой мафией СМИ, покрывающие Киев

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявил, что СМИ, которые отказываются публиковать материалы, свидетельствующие о «неонацистской сущности киевского режима», являются «мировой мафией». Об этом она написала в своем Telegram-канале. 

В пример она привела ситуацию, когда итальянская газета Corriere della Sera отказывалась публиковать интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

Кроме того, дипломат привела слова американского журналиста Такера Карлсона о том, что газета The Wall Street Journal в течение нескольких месяцев держит у себя материалы, раскрывающие детали коррупционных схем главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По его словам, Ермак присвоил сотни миллионов долларов американских средств, предназначенных для помощи Украине. 

13 ноября МИД РФ сообщил, что Corriere della Sera отказалась от публикации интервью Лаврова, так как якобы слова российского министра «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов». МИД РФ предложил опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания – полную, но редакция также отказалась.

