Над Москвой уничтожен десятый за день беспилотник

Ведомости

Над Москвой уничтожен еще один беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Этот дрон стал десятым за день.

Ранее Росавиация вводила ограничения в работу столичных аэропортов «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский». Сейчас воздушные гавани функционируют в обычном режиме.

По данным Минобороны РФ, в период с 8:00 до 14:00 мск дежурные средства ПВО сбили 10 беспилотников. Из них четыре – над территорией Московской области, и по три – над Брянской и Калужской областями.

