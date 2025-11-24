Над Москвой уничтожен десятый за день беспилотник
Над Москвой уничтожен еще один беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Этот дрон стал десятым за день.
Ранее Росавиация вводила ограничения в работу столичных аэропортов «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский». Сейчас воздушные гавани функционируют в обычном режиме.
По данным Минобороны РФ, в период с 8:00 до 14:00 мск дежурные средства ПВО сбили 10 беспилотников. Из них четыре – над территорией Московской области, и по три – над Брянской и Калужской областями.