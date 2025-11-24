Газета
Рейсы в «Шереметьево» начали выполняться по расписанию после ограничений

После окончания действия ограничений в аэропорту «Шереметьево» рейсы выполняются по расписанию, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Сняты введенные ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту "Шереметьево". Рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию», – отметили представители авиагавани.

Они также посоветовали пассажирам следить за статусами рейсов перед выездом в аэропорт. Сообщается, что сейчас в «Шереметьево» нет скоплений людей. В предыдущей публикации аэропорт отмечал, что из-за ограничений время обслуживания пассажиров может быть увеличено.

24 ноября в 13:05 Росавиация ввела ограничения на выпуск и прием воздушных средств в «Шереметьево». Их отменили в 13:15. До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший на столицу.

