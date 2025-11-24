Росавиация ввела временные ограничения на работу «Шереметьево»
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
24 ноября Росавиация вводила аналогичные ограничения в аэропорту «Домодедово».
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший на столицу.