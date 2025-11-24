Газета
Росавиация ввела временные ограничения на работу «Шереметьево»

Ведомости

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале. 

Он напомнил, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

24 ноября Росавиация вводила аналогичные ограничения в аэропорту «Домодедово». 

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший на столицу.

