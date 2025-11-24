Газета
Верховный суд Бразилии поддержал решение о содержании Болсонару под стражей

Коллегия из четырех судей Верховного суда Бразилии единогласно проголосовала за то, чтобы оставить бывшего президента Жаира Болсонару под стражей. Об этом пишет Reuters.

Решение было принято после того, как судья Александр де Мораес 22 ноября распорядился о задержании политика, сославшись на риск его возможного побега.

Болсонару находился под домашним арестом и обжаловал 27-летний приговор по делу о попытке госпереворота после поражения на выборах 2022 г. 

Болсонару, президент страны с 2019 по 2022 г., был признан виновным 11 сентября. Четверо из пяти судей проголосовали за признание его виновным по пяти статьям, включая участие в вооруженной преступной организации, организацию госпереворота, попытку насильственного свержения демократии, а также нанесение ущерба госсобственности и культурным ценностям.

