Верховный суд Бразилии поддержал решение о содержании Болсонару под стражей

Болсонару, президент страны с 2019 по 2022 г., был признан виновным 11 сентября. Четверо из пяти судей проголосовали за признание его виновным по пяти статьям, включая участие в вооруженной преступной организации, организацию госпереворота, попытку насильственного свержения демократии, а также нанесение ущерба госсобственности и культурным ценностям.