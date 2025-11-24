Силы ПВО за шесть часов уничтожили 40 БПЛА над регионами России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14:00 мск до 20:00 мск уничтожили 40 украинских беспилотников над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны.
14 БПЛА сбили над территорией Московского региона, восемь из них летели на Москву. 10 беспилотников уничтожили над Крымом, еще девять – над акваторией Черного моря. По три дрона ликвидировали над Брянской и Калужской областями, еще один – над Курской.
24 ноября Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Тамбова («Донское»), Пензы, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Калуги («Грабцево»), а также в московских воздушных гаванях «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 10 сбитых украинских беспилотниках, летевших на Москву.