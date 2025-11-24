Газета
Телеграм
Боррель: США при Трампе больше нельзя считать союзником ЕС

Ведомости

США при руководстве Дональда Трампа нельзя считать союзником ЕС. С таким заявлением выступил бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель, работавший в этой должности в период президентства демократа Джо Байдена.

«С планом из 28 пунктов по прекращению боев на Украине Соединенные Штаты Трампа больше не могут считаться союзником Европы, с которой даже не консультируются по вопросам, затрагивающим ее собственную безопасность», – написал он в X. 

По его словам, Европе следует признать этот «сдвиг» в политике США и «отреагировать соответствующим образом». Сам план Трампа демонстрирует провал «стратегии умиротворения» ЕС, считает он. 

России не подходит европейский план мирного урегулирования, который гуляет в СМИ

Политика / Международные отношения

Боррель добавил, что уступки ЕС требованиям Трампа по военным расходам, пошлинам, цифровому дерегулированию, налогообложению и поставкам энергоносителей «не дали никаких результатов».

Financial Times писала, что после переговоров представителей США, Украины и Евросоюза, которые прошли в Женеве 23 ноября, план Трампа по урегулированию украинского конфликта сократился с 28 пунктов до 19.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россия знакома лишь с одним вариантом мирного плана по конфликту на Украине. Европейский план «совершенно конструктивно» не подходит Москве, заявил он.

