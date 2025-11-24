Силы ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 31 украинский дрон вечером 24 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
За период с 20:00 до 23:00 мск ПВО уничтожило 17 БПЛА над Черным морем, шесть дронов – над акваторией Азовского моря. Три дрона сбиты над Крымом, два в Курской области, по одному – над Брянской, Белгородской областями и Краснодарским краем.
Днем 24 ноября Минобороны отчиталось об уничтожении 40 дронов над российскими регионами. Большинство БПЛА уничтожили над территорией Московского региона – 14, восемь из них летели на Москву. 10 беспилотников уничтожили над Крымом, еще девять – над акваторией Черного моря. По три дрона ликвидировали над Брянской и Калужской областями, еще один – над Курской.
Росавиация на фоне украинских атак вводила ограничения в аэропортах Краснодара, Тамбова, Пензы, Нижнего Новгорода, Калуги, а также в московских воздушных гаванях «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево».