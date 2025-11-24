Силы ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник над Россией

Днем 24 ноября Минобороны отчиталось об уничтожении 40 дронов над российскими регионами. Большинство БПЛА уничтожили над территорией Московского региона – 14, восемь из них летели на Москву. 10 беспилотников уничтожили над Крымом, еще девять – над акваторией Черного моря. По три дрона ликвидировали над Брянской и Калужской областями, еще один – над Курской.