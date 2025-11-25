США прекратили финансирование конфликта на Украине
Вашингтон по решению президента США Дональда Трампа прекратил финансирование конфликта на Украине. Об этом сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, передает «РИА Новости».
«Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты по-прежнему отправляют или продают НАТО большое количество оружия», – сказала она.
Вашингтон понимает, что мирный план по завершению конфликта России и Украины должен быть согласован Москвой и рассчитывает, что российская сторона одобрит его. Левитт добавила, что Трамп проявляет «достаточную гибкость» в вопросе обсуждения условий урегулирования конфликта на Украине.
21 ноября был опубликован американский план по завершению российско-украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов и включает вопрос передачи территорий, гарантий безопасности и санкций. Россия и Украина подтвердили получение документа.
Financial Times писала, что после переговоров представителей США, Украины и Евросоюза, которые прошли в Женеве 23 ноября, план Трампа по урегулированию украинского конфликта сократился с 28 пунктов до 19.